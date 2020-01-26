Çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı - Son Dakika

Çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde çıkan otluk yangınında 30 arı kovanı yandı.

Çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde çıkan otluk yangınında 30 arı kovanı yandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyündeki otluk alanda çıktı. Alanda Çan Bal Üreticileri Birliği Üyesi Cafer Uslu ve kardeşi İrfan Uslu'ya ait 100 arılı kovandan 30'u yandı. Yangın, Çan Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. 30 kovan içindeki yüzlerce arı da telef oldu.


Çan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızılay, depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud'u ailesini kavuşturmak için harekete geçti
Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Alarm çalınca eşim telefonu buldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 21:18:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çan'da otluk yangınında 30 arı kovanı yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]