Can Dündar'ın kaçak sayılma süreci başlatıldı - Son Dakika

Can Dündar'ın kaçak sayılma süreci başlatıldı

İSTANBUL - MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yargılanmasına devam edildi. Davanın bu celse verilen ara kararında Dündar için gazete ilanı yoluyla çağrıda bulunulmasına ve 15 gün içerisinde mahkemeye gitmemesi durumunda kaçak sayılacağına hükmedildi.

Gazeteci Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken belge ve fotoğrafları aktardığı gerekçesiyle 'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı bozan Yargıtay, Dündar hakkında 'gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Dündar'ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Davanın bugün görülen celsesinde Can Dündar'ın avukatı hazır bulundu. Duruşma izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirildi. Duruşmada Can Dündar'ın yurt dışından iadesi konusunda Almanya Adli Makamlarına yapılan iade talebinin ikmal edilemediğini belirtildi.

Mahkeme İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Almanya'dan iadesi istenen Dündar'ın kaçak şartlarının oluştuğuna hükmetti. Sanık Dündar'ın ikametgah adresine gazete ilanı asılmasına karar veren mahkeme "15 gün içerisinde gelmezse kaçak sayılma kararı verileceği ve üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz ve banka mevduat hesapları ile üçüncü kişilerdeki alacak hesaplarına ilişkin el koyma kararı verileceği ihtarının yapılmasına" hükmederek duruşmayı Ekim ayına erteledi.