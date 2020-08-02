ÇANAKKALE Barış Falay ve ailesi, bayramı Kaz Dağları'nda geçirdi - Son Dakika

ÇANAKKALE Barış Falay ve ailesi, bayramı Kaz Dağları'nda geçirdi

Barış Falay ve ailesi, bayramı Kaz Dağları'nda geçirdiÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kaz Dağları'nın eteğindeki Çırpılar köyüne aile dostlarının yanına bayram tatili için gelen sinema ve dizi oyuncusu Barış Falay, eşi ünlü dizi oyuncusu Esra Ronabar Falay ve çocukları Mavi Rüzgar...

Barış Falay ve ailesi, bayramı Kaz Dağları'nda geçirdi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kaz Dağları'nın eteğindeki Çırpılar köyüne aile dostlarının yanına bayram tatili için gelen sinema ve dizi oyuncusu Barış Falay, eşi ünlü dizi oyuncusu Esra Ronabar Falay ve çocukları Mavi Rüzgar Falay, Alpler'den sonra en çok oksijene sahip olan ve buz gibi suyun aktığı şelalelerin yer aldığı bölgede doğaya yürüyüşü yapıp yüzerek stres attı.

Bayram tatili nedeniyle geldikleri Bayramiç ilçesinin Çırpılar köyündeki aile dostlarıyla birlikte Kaz Dağları'nı gezmek isteyen Barış Falay ve ailesi, karaçam ve köknar ağaçlarının altında doğa yürüyüşü yaptı. Öğle yemeğinde ise, Barış Falay'ın elleriyle hazırladığı domates salatası ve alabalıklar yendi. Falay'ın, meşhur Çanakkale domatesinden yaptığı salata, ailesi ve dostları tarafından beğenildi. Yörede yetişen alabalıkla öğle yemeğini tamamlayan ünlü çift, bin pınarlı dağ olarak bilinen Kaz Dağları'nın şelalelerinin altındaki göletlerde ailece uzun süre yüzerek serinledi.

Kaz Dağları'nın Üççat ve Bıçkıderesi bölgesini gezen ünlü çift, tatile doyamadıklarını belirtti. Barış Falay, "Yeryüzünde cennet varsa bu kesinlikle Kaz Dağları'dır. Sonbaharda ailece yeniden bu bölgelere gelmek istiyoruz" dedi.

ÇANAKKALE Barış Falay ve ailesi, bayramı Kaz Dağları'nda geçirdi

Barış Falay, Kaz Dağları, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 01:14

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE Barış Falay ve ailesi, bayramı Kaz Dağları'nda geçirdi - Son Dakika
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