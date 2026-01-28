Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Durduruldu - Son Dakika
Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Durduruldu

28.01.2026 08:30
Çanakkale Boğazı'nda, arızalanan konteyner gemisi nedeniyle çift yönlü geçişler durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

İstanbul'dan Fas'a giden 292 metre boyundaki Singapur bayraklı "Maersk Utah" isimli konteyner gemisinin makineleri Burhanlı mevkisi önlerinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (GTHM) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-20" römorkörü sevk edildi.

GTHM, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Geminin, yapılacak kurtarma operasyonu sonrası güvenli demir bölgesine götürülmesi planlanıyor.

