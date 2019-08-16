Çanakkale'de 1 haftada 450 kaçak göçmen yakalandı
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ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince 1 hafta içinde düzenlenen 30 operasyonda, 450 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:14 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince 1 hafta içinde düzenlenen 30 operasyonda, 450 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Çanakkale Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, 8- 15 Ağustos tarihleri arasında Ayvacık
, Biga
ve Ezine
Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 30 ayrı operasyonda, 388'i Afganistan
, 51'i Suriye
, 9'u Irak
ve 2'si Pakistan
uyruklu toplam 450 kaçak göçmen yakaladı. Organizatörler E.O. ve M.T.'nin de gözaltına alındığı operasyonlarda 18 can yeleği ele geçirildi. 2 otomobile el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 388 Afganistan, 9 Irak ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 399 kaçak göçmen Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen ise sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre yaşadıkları illere gönderildi. Organizatörler, E.O. ve M.T. Ayvacık Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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