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Çanakkale'de 10 bin kişinin saf tutabileceği Hatime Ana Camisi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Çanakkale'de 10 bin kişinin saf tutabileceği Hatime Ana Camisi açılışa hazırlanıyor

22.01.2022 11:06
Çanakkale'de 10 bin kişinin saf tutabileceği Hatime Ana Camisi açılışa hazırlanıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsünde, İÇDAŞ tarafından yaptırılan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi tamamlandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsünde, İÇDAŞ tarafından yaptırılan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi tamamlandı.

Yapımına 2019'da başlanan cami, üniversite yönetimince tahsis olunan arsa üzerine selatin camisi mimarisiyle planlandı.

16. yüzyılın estetiği ile 21. yüzyılın teknolojisinin birleştirilmesiyle inşa edilen cami 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunuyor.

Toplamda 5 bin 244 metrekare alandan oluşan camide, taç kapı girişi ile vurgulanan iç avlu bulunurken, ana yapıda 2 bin metrekare bodrum kat, 2 bin 25 metrekare zemin kat, 762 metrekare mahfil katı ibadet alanı olarak düzenlendi.

22 kubbe ile kare formunda tasarlanan avlu kısmına 3 farklı yönden açılan kapılar ile ulaşılan camide, 2 bin 772 metrekare alana sahip iç avlu bulunuyor.

Bodrum katında tuvalet ve abdesthaneler, atölye alanları, çocuk oyun salonu, toplantı odası, kütüphane, derslik ve seminer odaları yer alan caminin oturum alanı 4 bin 800 metrekare, bahçe alanı 14 bin 200 metrekareden oluşuyor. 60 metre yükseklikte iki şerefeli 4 minare ile 55 metre yükseklikte tek şerefeli 2 minare bulunan ve Çanakkale'nin en büyük camisi olan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde 10 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.

İbadethanenin resmi açılış töreninin ise ay sonunda yapılması planlanıyor.

"Şehrimize önemli bir katkı sağlayacaktır"

Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu, AA muhabirine, ibadethanenin kente önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Kabukçu, şunları söyledi:

"Camimizin şehrimize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu büyüklükte bir camimiz şehrimizde yoktu. Ayrıca üniversitemizin kampüsünün içinde olması öğrencilerimiz için ayrı bir imkan. Camimizi iki kısım düşünebiliriz. Birincisi bizim harem kısmı dediğimiz namaz kılınacak mekan. İkincisi ise camimizin altındaki sosyal mekanlar. Camimizin altına 600 metrekarelik büyük bir kütüphane yapılması şu anda planlanıyor. Ayrıca seminer salonları, cep sinema türünde öğrencilerimizin de istifade edebileceği mekanlar olacak. Yine çocuklarımız içinde oyun alanları planlanıyor."

Şükrü Kabukçu, camilerin sadece namaz kılınan mekanlar olmadığını, insanların buluştuğu, sohbet edebildiği, kültür değerlerinin paylaşıldığı müstesna yerler olduğunu anlattı.

Caminin tüm alanlarıyla 10 bin kişinin namaz kılabileceği büyüklükte olduğuna işaret eden Müftü Kabukçu, "İç mekanda yaklaşık 3 bin 500, 4 bin kişinin namaz kılabileceği alan var. Önümüzdeki günlerde sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da katılacağı törenle resmi açılışını gerçekleştireceğiz. 14 Ocak'tan itibaren de 5 vakit ibadete açtık. Bu güzel camimize tüm cemaati bekliyoruz." diye konuştu.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 18 mart, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 10 bin kişinin saf tutabileceği Hatime Ana Camisi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de 10 bin kişinin saf tutabileceği Hatime Ana Camisi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
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