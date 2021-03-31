Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı
31.03.2021 11:13
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinin Değirmendüzü ve Çan ilçesinin Yaykın köyleri, vaka sayılarındaki artış nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinin Değirmendüzü ve Çan ilçesinin Yaykın köyleri, vaka sayılarındaki artış nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gelibolu ve Çan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, Değirmendüzü ve Yaykın köylerinde koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine toplandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Değirmendüzü köyü 14 gün, Yaykın köyü ise 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrollü olarak yapılırken, toplu olarak yapılan ibadetler ve faaliyetler ertelendi.
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