Çanakkale'de 20 ton saman küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de 20 ton saman küle döndü

01.07.2022 15:14
Çanakkale'de 20 ton saman küle döndü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 20 ton saman yüklü TIR alev alarak yanmaya başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 20 ton saman yüklü TIR alev alarak yanmaya başladı. Sürücünün dikkatli bir şekilde şehir dışına çıkardığı TIR'ın dorsesindeki samanlar küle döndü.

Tekirdağ'dan yüklediği 20 ton saman ile İzmir'e gitmekte olan Hakan Gonca yönetimindeki 35 ATS 605 Plakalı TIR Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi merkezinde arka kısımdan yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracı şehir dışına çıkardıktan sonra telefon ile itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine ilk önce Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek söndürme çalışması başlattı. Alevlerin büyümeye başlayınca söndürme çalışmalarına Ayvacık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. Yangın üç saat süren bir çalışma sonucunda söndürülürken, Çanakkale -İzmir Karayolu bu süre içinde trafiğe kapatıldı.

Yapılan temizleme çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Kendisini bakan yakını olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, tutuklandı Kendisini bakan yakını olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, tutuklandı Çanakkale'de 20 ton saman yüklü tır yandı Çanakkale'de 20 ton saman yüklü tır yandı
Kaynak: İHA

Küçükkuyu, Çanakkale, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 20 ton saman küle döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:07 Ankara'da boşanma davası açan eşini öldüren katil, kayınbiraderini de yaralamasının ardından intihar etti
15:05 Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı: Kazada ölen ve yaralanan olmadı
15:04 Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! "Haddini bil" etiketiyle tepki yağdı
14:58 Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 15:20:48. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 20 ton saman küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement