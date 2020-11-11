Çanakkale'de 21 bin 440 fidan dikildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle toplam 21 bin 440 fidan toprakla buluşturuldu. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen fidan dikimi, Çanakkale'de Gökçalı köyü ağaçlandırma sahasında yapıldı.

'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Kasım 2019 tarih ve 2019/24 sayılı genelge ile ilan ettiği 'Milli Ağaçlandırma Günü' kutlamaları kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen 'Bugün Fidan, Yarın Nefes' fidan dikim töreni, 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ise Gökçalı köyü ağaçlandırma sahasında fidan dikim töreni gerçekleştirdi.

Fidan dikim etkinliğine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile birlikte kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma amacı ile her yıl 11 Kasım günü saat 11.00'de düzenlenmesi kararı alınan 'Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle bu yıl da ' Geleceğe Nefes , Dünyaya Nefes' sloganı ile 30 ülkede aynı anda fidan dikimi gerçekleştirildiğini belirtti. Tören, konuşmalarının ardından saat 11.11'de fidan dikimiyle devam etti. Vali İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile protokol üyeleri ve vatandaşlar, fidan dikerek can suyu verdi. Diktikleri fidanların büyüyüp ülkenin geleceğine nefes olması temennisinde bulundular.

Gökçalı köyü ağaçlandırma sahasında bin 600 selvi ve bin 500 fıstık çamı olmak üzere toplam 3 bin 100 fidan toprakla buluştu. İl genelinde ise 15 lokasyonda 21 bin 440 fidan dikildi.