Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki Tek Ev mevkisine operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:17 Kaynak: AA

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