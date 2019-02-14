Çanakkale'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
'de yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.
İhbarı değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Ayvacık
ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki Tek Ev mevkisine operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 Afganistan
ve Pakistan
uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:17 Kaynak: AA
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