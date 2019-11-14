Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ta Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmeler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.A'nın gözaltına alındığı operasyonda, 1 minibüs ile 39 can yeleğine el kondu.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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