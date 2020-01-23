Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Korubaşı köyü sahilindeki zeytinlik arazi içerisinde; aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Kongo ve Senegal uyruklu 39 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:01 Kaynak: DHA
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