Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.50'de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Yerin 18.31 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi. Deprem, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 16.82 kilometre uzaklığında meydana geldi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Öte yandan Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde, Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.50'de, merkez üssü Saros Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Bugün saat 04.50'de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.