Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

04.05.2023 08:24

Ege Denizi Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntı çevre illerden hissedilirken bölgede olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.50'de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Yerin 18.31 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi. Deprem, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 16.82 kilometre uzaklığında meydana geldi.

Çanakkale Valiliği, Ege Denizi'ndeki depremde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Öte yandan Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde, Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.50'de, merkez üssü Saros Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Bugün saat 04.50'de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Saros Körfezi, Ege Denizi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Bunu başaran başka Türk yok! Enes Ünal, La Liga tarihine geçti
08:53 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta boşanıyor
08:42 Seçim yasakları bugün başlıyor! İşte 14 Mayıs akşamına kadar uygulanacak kurallar
08:33 Giresunspor'da teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi
08:32 Bakan Soylu'ya "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözleri soruldu: Neresi yanlış bunun?
08:31 Sivasspor-Fenerbahçe maçında herkesi şaşırtan faul detayı!
08:18 Sivasspor-Fenerbahçe maçında Türk futbolunda benzeri az yaşanır olay! Faul detayına herkes şaştı kaldı
08:15 Hava durumu uyarısı: 22 ilimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
08:14 Kayseri'nin Kaşköy Mahallesi'nde 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edildi
07:52 22 ile sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 09:32:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement