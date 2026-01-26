Çanakkale'de 50 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Çanakkale'de 50 Aranan Şahıs Yakalandı

26.01.2026 13:48
Jandarma, Çanakkale'de yapılan denetimlerde 50 aranan şahsı yakaladı, 15'i tutuklandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 59 bin 474 şahıs ve 47 bin 924 araç sorgusu yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 104 aranan şüpheli yakalanırken, 15 araca el konuldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ise 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, '2863 sayılı yasaya muhalefet' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 'dolandırıcılık' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan hakkında 10'ar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, 'basit yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, '5607 sayılı yasanın 3/18 maddesine muhalefet' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçundan hakkında 7 ay 15 gün ve 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 'kasten yaralama' suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 50 şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 15'i tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Ceza, Suç

