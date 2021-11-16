ÇANAKKALE - 7 bin 584 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 7 bin 584 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sahte şarap üretildiği ihbarı üzerine 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramada bir imalathanede satışa hazır halde 7 bin 584 litre şarap bulundu.
Ele geçirilen içkileri muhafaza eden ekipler, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Kaynak: AA
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