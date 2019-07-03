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Çanakkale'de 85 kaçak göçmen yakalandı

37 dakika önce

Çanakkale'de 85 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 85 kaçak göçmen ile 8 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'de 85 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 85 kaçak göçmen ile 8 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçe genelinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 85 göçmen yakalandı.
Ayvacık'ın Behramkale köyü Kuruçeşme mevkiinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri 34 JE 4714 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 23 göçmen yakalandı. Behramkale köyü Kadırga Koyu'nda düzenlenen operasyonda da 35 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı. Kuruoba Köyü sahilinde ise zeytinlikler ve metruk binalara saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Somali, Sudan ve Irak uyruklu 27 kaçak göçmen daha yakalandı.
Operasyonlarda insan kaçakçılığı şüphesiyle 8 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları bir otomobil ve bir kamyonete de el konulurken, otomobil içerisinde insan kaçakçılığında kullanılan 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi. Yakalanan kaçak göçmenler ise, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 85 kaçak göçmen yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:43 Kaynak: DHA
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