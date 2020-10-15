Çanakkale'de boyları küçük olan 15 ton balık geri salındı - Son Dakika

Çanakkale'de boyları küçük olan 15 ton balık geri salındı

15.10.2020 13:37

Çanakkale'de boyları küçük olan 15 ton balık geri salındı Çanakkale'de balıkçılar tarafından tutulan 15 ton kupes balığı, boyları asgari düzeyde olmadığı için ve deniz canlılarının yaşam döngüsüne zarar verilmemesi adına tekrar mavi sulara bırakıldı.

Çanakkale'de boyları küçük olan 15 ton balık geri salındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de balıkçılar tarafından tutulan 15 ton kupes balığı, boyları asgari düzeyde olmadığı için ve deniz canlılarının yaşam döngüsüne zarar verilmemesi adına tekrar mavi sulara bırakıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü bölgesinden 25 kişilik mürettebatıyla Ege Denizi'ne açılan 'Yılmazlar-5' isimli gırgır teknesinin ağlarına 15 ton ağırlığında kupes balığı takıldı. Bu balıklar, boyları asgari düzeyde olmadığı ve deniz canlılarının yaşam döngüsüne zarar verilmemesi için tekrar denize bırakıldı. Aynı saatlerde bu seferde ağlara Latince adı 'Mola mola' olan ay balığı takıldı. Yaklaşık 200 kilogram ve uzunluğu 2,5 metre olan ay balığı da gemi mürettebatı tarafından denize salındı.

Ay balığının zararsız bir balık olduğunu belirten 'Yılmazlar- 5' isimli gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftçi, " Yakaladıktan sonra denize saldık ama insan salmaya da kıyamıyor. Sadece okyanus balığı olduğunu biliyoruz" dedi.

Sürdürülebilir balıkçılık açısından ve deniz canlılarının neslini korumak için tekrar suya bıraktıklarını da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Balıkların boyları istenilen asgari düzeyde değildi. O yüzden biz de deniz canlılarını korumak adına ve sürdürülebilir avcılık açısından 15 ton kupesi yeniden denize bıraktık" diye konuştu.

Çanakkale'de boyları küçük olan 15 ton balık geri salındı
Çanakkale'de boyları küçük olan 15 ton balık geri salındı
Çanakkale'de boyları küçük olan 15 ton balık geri salındı
Çanakkale'de boyları küçük olan 15 ton balık geri salındı
Çanakkale'de boyları küçük olan 15 ton balık geri salındı

Ege Denizi, Çanakkale, Ayvacık, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de boyları küçük olan 15 ton balık geri salındı - Son Dakika Ekonomi

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