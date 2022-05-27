ÇANAKKALE'DE DENİZDEN 1614 AHTAPOT TUZAĞI ÇIKARILDI - Son Dakika
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ÇANAKKALE'DE DENİZDEN 1614 AHTAPOT TUZAĞI ÇIKARILDI

27.05.2022 15:27

ÇANAKKALE'de, Sahil Güvenlik ekiplerinin yasa dışı avcılıkla mücadelesi kapsamında, 1614 ahtapot tuzağı denizden çıkarıldı.

ÇANAKKALE'de, Sahil Güvenlik ekiplerinin yasa dışı avcılıkla mücadelesi kapsamında, 1614 ahtapot tuzağı denizden çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, yasaklı zamanda ahtapot avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine, deniz dibine kaçak olarak bırakılan ahtapot tuzaklarına ait şamandıraları dronla tespit etti. Ekipler, 21 mevkideki 1614 ahtapot tuzağını deniz dibinden çıkardı. Ahtapot tuzaklarına yakalanmış 28 ahtapot da denize geri bırakıldı. (DHA)

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ÇANAKKALE, (DHA)-

ÇANAKKALE'DE DENİZDEN 1614 AHTAPOT TUZAĞI ÇIKARILDI
ÇANAKKALE'DE DENİZDEN 1614 AHTAPOT TUZAĞI ÇIKARILDI
ÇANAKKALE'DE DENİZDEN 1614 AHTAPOT TUZAĞI ÇIKARILDI
ÇANAKKALE'DE DENİZDEN 1614 AHTAPOT TUZAĞI ÇIKARILDI
ÇANAKKALE'DE DENİZDEN 1614 AHTAPOT TUZAĞI ÇIKARILDI

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Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı Çanakkale Boğazı'ndan bin 614 ahtapot tuzağı çıkarıldı Çanakkale Boğazı'ndan bin 614 ahtapot tuzağı çıkarıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE DENİZDEN 1614 AHTAPOT TUZAĞI ÇIKARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE DENİZDEN 1614 AHTAPOT TUZAĞI ÇIKARILDI - Son Dakika
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