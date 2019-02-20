Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Deprem

Çanakkale'de Deprem

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Biga'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin saat 00.33'te ve 7,22 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:50 Kaynak: AA

AFAD, Biga, Çanakkale, Güncel
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