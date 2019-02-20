Çanakkale'de Deprem
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Biga'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin saat 00.33'te ve 7,22 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:50 Kaynak: AA
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