Operasyonda 1800'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde çarmıha gerilmiş Hazreti İsa figürü bulunan ahşap pano, orta kısmında resimler bulunan çift kanatlı alt kısmında asma kilit bulunan ahşap pano, üstünde yaldızlı şekiller bulunan ahşap pano, haç şeklinde ahşap parça, çarmıha gerilmiş Hazreti İsa figürü bulunan çerçeveli eski ayna, çerçeve içinde Arap alfabesi ile yazılmış üzerinde pul bulunan yazı örneği, üzerinde ay yıldız bulunan kitap, Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen eski gaz ocağı ele geçirildi.

Çanakkale 'de düzenlenen operasyonda, bir ikamette tarihi eser niteliğindeki çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de bir ikamette çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.