Çanakkale'de bir ikamette çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de bir ikamette çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

03.08.2022 14:45
Çanakkale'de bir ikamette çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, bir ikamette tarihi eser niteliğindeki çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, bir ikamette tarihi eser niteliğindeki çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli N.T'nin ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda 1800'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde çarmıha gerilmiş Hazreti İsa figürü bulunan ahşap pano, orta kısmında resimler bulunan çift kanatlı alt kısmında asma kilit bulunan ahşap pano, üstünde yaldızlı şekiller bulunan ahşap pano, haç şeklinde ahşap parça, çarmıha gerilmiş Hazreti İsa figürü bulunan çerçeveli eski ayna, çerçeve içinde Arap alfabesi ile yazılmış üzerinde pul bulunan yazı örneği, üzerinde ay yıldız bulunan kitap, Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen eski gaz ocağı ele geçirildi.

Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de bir ikamette çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de bir ikamette çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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