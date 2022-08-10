Eşini tüfekle öldüren katil kocadan "yok artık" dedirtecek paylaşım: Namusumu temizledim, gururlu hissediyor - Son Dakika
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Eşini tüfekle öldüren katil kocadan "yok artık" dedirtecek paylaşım: Namusumu temizledim, gururlu hissediyor

10.08.2022 08:53

Çanakkale'de eşini tüfekle öldüren katil koca, işlediği cinayetin ardından sosyal medya hesabından, "Gururlu hissediyor" şeklinde bir paylaşım yaparak, "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerine yer verdi. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur'u yakalama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de dün saat 21.30 sıralarında Gencay Korur, kayınpederinin evine geldi ve eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek eve girdi. Ayşe Korur'u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur'u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

"GURURLU HİSSEDİYOR" DİYE PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, 'Gururlu hissediyor' şeklinde yaptığı paylaşımda "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Hisarcık, Ezine, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini tüfekle öldüren katil kocadan 'yok artık' dedirtecek paylaşım: Namusumu temizledim, gururlu hissediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini tüfekle öldüren katil kocadan "yok artık" dedirtecek paylaşım: Namusumu temizledim, gururlu hissediyor - Son Dakika
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