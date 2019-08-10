Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de feribot yoğunluğu başladı
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Çanakkale'de feribot yoğunluğu başladı

2 saat önce

ÇANAKKALE'deki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı arifesinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Çanakkale'de feribot yoğunluğu başladı, System.String[]
ÇANAKKALE'deki feribot iskelelerinde  Kurban Bayramı arifesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Gestaş firması, Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında toplam 17 feribot ile dolmuş usulü sefer yaparak, oluşan kuyrukları eritmeye çalışıyor.
Gestaş, bayram tatili süresince Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla doldur boşalt usulü sefer yapacak.
Bayram tatili arifesinde özellikle boğazın Avrupa yakasındaki feribot iskelelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk artmaya başladı. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Yoğunluğa İstanbul ve Trakya'daki kentlerden bayram tatili için Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilllerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler neden oluyor.
Jandarma ve polis ekipleri feribot yoğunluğu olan bölgelerde trafiği düzenlemek için görev yapıyor.
Bu yıl alınan tedbirler kapsamında trafiğin sıkışıp, kilitlendiği Kilitbahir feribot iskelesine yakın noktadaki Ağdere mevkiinde 250 araçlık depolama alanı oluşturuldu. Eceabat istikametinden Kilitbahir feribotuna gelen araçlar bu alanda depolanarak, Kilitbahir-Eceabat arasındaki karayolunda yaşanan tıkanıklığın önüne geçilmiş olacak.


- Çanakkale
Kurban Bayramı, Kilitbahir, Çanakkale, Eceabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:21 Kaynak: DHA
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