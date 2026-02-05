Çanakkale\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Çanakkale'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 3 organizatör ve 16 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 'göçmen kaçakçılığı' suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çanakkale'de 3 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 16 kaçak göçmen ve bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda olaylarda kullanılan 3 araç, 4 can simidi, 2 can yeleği, 4 şambrel ve 2 el hava pompasına el konuldu.

Yakalanan kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM'e) teslim edildi. Adli işlemleri için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE