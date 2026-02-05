Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Çanakkale\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
05.02.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 3 organizatör ve 16 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 3 organizatör ve 16 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 'göçmen kaçakçılığı' suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çanakkale'de 3 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 16 kaçak göçmen ve bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda olaylarda kullanılan 3 araç, 4 can simidi, 2 can yeleği, 4 şambrel ve 2 el hava pompasına el konuldu.

Yakalanan kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM'e) teslim edildi. Adli işlemleri için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:36:15. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.