Çanakkale'de iki çocuğun kavgası cinayetle bitti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir çocuk, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gümüşçay beldesinde A.S.G. (15) ile arkadaşı Osman Sevinç (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S.G. tarafından bıçaklanan Sevinç, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Osman Sevinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı A.S.G. ise suç aletiyle polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan çocuk, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.