Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın yazarı, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yıl dönümünde Çanakkale'de düzenlenen programla anıldı.



Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Şube Müdürü Işıl Korkmaz, okul ve kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı. Programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgeselin izlenmesinin ardından, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Ersin Avcı tarafından milli şairi anlatan bir konferans verildi. - ÇANAKKALE