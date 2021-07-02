Çanakkale'de müsilaj deniz süpürgesiyle temizleniyor - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'nda yürütülen müsilaj temizleme çalışmalarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen 'M. Ecology 1' isimli deniz süpürgesi de dahil edildi. Çanakkale'de bugüne kadar 911 metreküp müsilaj toplandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizleme çalışmaları, devam ediyor. Bakan Murat Kurum tarafından bugün açıklanan verilere göre çalışmalar kapsamında bugüne kadar Çanakkale'de 911 metreküp müsilaj toplanarak, bertaraf edilmek üzere götürüldü. Müsilaj temizleme çalışmalarına bugün bakanlık tarafından gönderilen 'M. Ecology 1' isimli deniz süpürgesi de dahil edildi. Balıkçı barınağı girişinde deniz yüzeyinde toplanan müsilaji temizleyen deniz süpürgesi, kordonda yürüyüş yapan vatandaşların da ilgisini çekti. Vatandaşlar, deniz süpürgesi ile yapılan temizlik çalışmalarını izledi. Çalışmaları izleyen Emrah Akarçay, müsilaj temizleme çalışmalarının güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyerek "Bu kirli görüntüyü tamamen ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. İnşallah kısa sürede kirli görüntüyü yok edecekler. Müsilaj çok kötü bir görüntü. Müsilaja baktığım zaman denize girmek gibi bir düşüncem olmuyor, biraz tiksiniyorum. İnşallah bu görüntü yok olur. Ben Biga'dan geliyorum. Karabiga, Kemer sahilleri de bu şekilde müsilajla kaplı. Bu bölgelerde de denize giremiyoruz. En kısa sürede müsilaj temizlenir ve denize rahat bir şekilde girebiliriz" dedi.