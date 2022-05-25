Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele ekiplerince tatbikat yapıldı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Karacaören köyünün Eski Güreş Sahası mevkisinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği orman yangını çıktığı ihbar edildi.

Alevler, havadan bir helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale edilerek söndürüldü.

Tatbikatta erken müdahale konusunda en hızlı ekiplerin sırasıyla Anafartalar, Yenice ve Keşan işletme müdürlükleri olduğu duyuruldu.

"Yaklaşık 1000 personel ile bütün hazırlıklarımızı tamamladık"

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, gazetecilere, tatbikata tüm işletme müdürlüklerinin katıldığını söyledi.

Başarılı bir uygulama yaptıklarını belirten Demirci, şöyle konuştu:

"Bölgemizi 34 yangın gözetleme kulesi ile sürekli gözetliyoruz. Bunların 14'ü kamera ile desteklenmiş vaziyette. Ayrıca bir İHA ile ormanlarımız 7/24 esasıyla gözetlenmektedir. Bu sene bölgemizde 3 helikopter görev yapacak. 9 greyder, 10 dozer, 53 arazöz, 17 su ikmal aracı, 25 ilk müdahale aracı ile yangınlara müdahale edeceğiz. Yaklaşık 1000 personel ile bölgemizdeki yangınlara müdahale etmek için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bu tatbikatta da tüm kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, ekipler arasındaki diyalogun artırılması ve küçük bir yarışmayla da bunu taçlandırmaya çalıştık. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum."

Demirci, tatbikatta bir orman yangınına havadan nasıl müdahale edileceği ile yer ekiplerinin devreye girmesi, yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarıyla ilgili sürecin görüldüğünü dile getirdi.

Bölge insanının ormanların korunması konusunda çok duyarlı olduğunu anlatan Demirci, "Aynı hassasiyetin bu sene de devam etmesini, ormanlarda ateş yakılmamasını, tescilli olmayan yerlerde piknik yapılmamasını, ormanlara çöp atılmamasını, herhangi yanan bir şey gördükleri zaman vatandaşların 112 Acil Servis Orman Yangını Hattı'na hatta bu sene 177 yine kullanılabilir, bu hatlara bildirmelerini istiyoruz." dedi.

Tatbikata, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan, AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç katıldı.