Sağlık

Çanakkale'de Prematüre Bebeğe Başarıyla Cerrahî Müdahale

10.02.2026 13:20
Çanakkale'de 48 günlük prematüre bebek, doğru tanı ve müdahale ile tedavi edildi, sağlık durumu iyi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, doğumsal kalp hastalığıyla dünyaya gelen 48 günlük prematüre bebek, doğru tanı ve planlı müdahaleyle tedavi edildi.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanede, 26. gebelik haftasında 458 gram ağırlığında dünyaya gelen prematüre bebeğe, Patent Duktus Arteriosus (PDA) adı verilen kalpteki damar yapısının doğumdan sonra kapanmaması teşhisi kondu.

Yoğun bakım ünitesinde ilgili hekimlerce yakından izlenen bebeğin vücut ağırlığı 48 günlükken 1005 grama ulaştı.

Entübe olarak izlenen bebeğin kalbindeki damar yapısının, medikal tedaviye rağmen kapanmaması üzerine cerrahi müdahale kararı alındı.

İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, KVC Uzmanı Op. Dr. Engin Gürcü, Neonatoloji Uzmanı Uz. Dr. Müge Üstkaya Sungur, Çocuk Kardiyolojisi uzmanları Dr. Doğan Çağrı Tanrıverdi ile Dr. Derya Aydın ve Anestezi Uzmanı Dr. Yener Tutaş'ın katılımıyla, bebeğin genel durumu göz önünde bulundurularak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatak başı PDA ligasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Ameliyat sonrası bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, vital bulgularının stabil seyrettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde prematüre bebeğe, alanında uzman bir ekip tarafından zamanında ve doğru müdahalenin yapıldığını belirterek, "Multidisipliner işbirliğiyle gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, sağlık hizmetlerimizdeki nitelikli yaklaşımın somut bir göstergesidir. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza ve destek veren Prof. Dr. Ali Rıza Karaci hocamıza teşekkür ediyor, bebeğimize sağlıklı bir yaşam diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

