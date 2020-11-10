Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saman yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp devrildi.
Çanakkale'den İzmir'e giden Ahmet Aksert yönetimindeki 22 LB 844 plakalı saman yüklü tır, ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Aksert, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bir süre trafiğe kapanan yol Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışma sonucu trafiğe açıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika