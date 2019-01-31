Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

42 dakika önce

Çanakkale'de seçim güvenliği toplantısı Vali Orhan Tavlı başkanlığında İl Özel İdare toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Çanakkale'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Çanakkale'de seçim güvenliği toplantısı Vali Orhan Tavlı başkanlığında İl Özel İdare toplantı salonunda gerçekleştirildi.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısına Vali Yardımcıları, kaymakamlar, il ve ilçelerin Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik temsilcileri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet İsmail Tarlak, seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin bir sunum yaptı.

Vali Orhan Tavlı, seçimin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilmesi için seçim koordinasyon merkezinin il ve ilçelerde kurularak bütün tedbirlerin alındığını ve herkesin üzerine düşen görevi koordineli bir şekilde yerine getireceğini söyledi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

Huzur, Orhan Tavlı, Çanakkale, Güncel
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