Çanakkale'de eski karı koca vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çanakkale'de eski karı koca vurularak öldürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
Çanakkale\'de eski karı koca vurularak öldürüldü
23.12.2025 02:16  Güncelleme: 07:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çanakkale\'de eski karı koca vurularak öldürüldü
Haber Videosu

Ayvacık'ta eski karı koca, tartışma sonrası silahla vurularak hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde silahla vurulan eski karı koca hayatını kaybetti. İddiaya göre, ilçedeki yediemin otoparkına gelen bir şüpheli ile Barış Tekebaş arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, Barış Tekebaş ile eski eşi Duygu Karabaş'ı silahla vurdu.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tekebaş ve Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çanakkale, Güvenlik, Ayvacık, Olaylar, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de eski karı koca vurularak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
200 bin Euro’luk altınla ’komşu’da yakalandı 200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı
Bir köyü zengin eden ürün Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Bakan Şimşek’ten 2026 için heyecanlandıran mesaj Tek tek sıraladı Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı
Sergen Yalçın’ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
“Dışarıdan kadın getirmek yasak“ tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler "Dışarıdan kadın getirmek yasak" tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler
Türkiye’nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada İşte vahşetin nedeni Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

08:46
Şile Belediyesi’ne operasyon 23 şüpheli gözaltına alındı
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı
08:26
Oyun gecesi gözaltı Umut Evirgen’in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
08:19
Spiker mi casus mu Ela Rümeysa Cebeci’yle ilgili gündem yaratacak iddia
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia
07:42
Teröristbaşı Öcalan’dan Mazlum Abdi’ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın
07:24
Piyasalar yangın yeri Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor
Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor
06:02
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı
05:26
Trump’tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2025 08:54:05. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de eski karı koca vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.