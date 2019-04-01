Çanakkale'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü
29 dakika önce
Çanakkale'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale
'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi
Tuğsavul Caddesi'ndeki Göçmen Apartmanı'nda oturan Halil Göçmen (38) evinin önüne geldiği sırada, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Göçmen'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Halil Göçmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısının yakalanması için arama çalışması başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:26 Kaynak: İHA
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