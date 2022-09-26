Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi Tören Alanı'ndaki "Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi" restore ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi Tören Alanı'ndaki "Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi" restore ediliyor

26.09.2022 18:10
Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi Tören Alanı'ndaki "Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi" restore ediliyor

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Hisarlık Tepe üzerinde yer alan Şehitler Abidesi'nin tören alanında bulunan "Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi" restore ediliyor.

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Hisarlık Tepe üzerinde yer alan Şehitler Abidesi'nin tören alanında bulunan "Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi" restore ediliyor.

Şehitler Abidesi'nin tören alanında 2004 yılında yapılan 45 metre uzunluğunda, 3,5 metre yüksekliğinde dünyanın en büyük rölyeflerinden olan "Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi" zaman içinde yıprandı.

Tarihi Alan Başkanlığınca rölyefteki bozulmaların giderilmesi ve ilk yapıldığı dönemden itibaren bazı tarihi yanlışların düzeltilmesi amacıyla yenileme çalışmaları başlatıldı.

Zeytinburnu Belediyesi'nin destek verdiği restorasyon çalışmaları kapsamında rölyefte yer alan Mustafa Kemal Atatürk heykeli bronz malzemeden tekrar yapılacak, duvar kısmında yer alan ve Milli Mücadele'yi anlatan rölyef ise yenilenecek.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, rölyefin zamanla yıprandığını ve başkanlık olarak yenileme kararı aldıklarını söyledi.

Yenileme ve restorasyon sürecine başladıklarını anlatan Kaşdemir şunları kaydetti:

"18 Mart 2023 tarihinde, Cumhuriyetimizin 100. yılındaki 18 Mart törenlerine kadar restorasyon sürecini bitirmiş olmayı ümit ediyorum. Bu rölyef gerçekten dünyanın en büyük rölyeflerinden bir tanesi. 45 metre uzunluğunda ve 3,5 metre yüksekliğinde bir rölyef. Biz bu rölyefi daha uzun dayanabilecek, sağlam bir malzemeyle aynı şekilde, aslına sadık kalarak yeniden yenileyeceğiz, restore edeceğiz. Burada daha önemli bir konuda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de heykelini bronzdan yapacağız. Bir daha burada çok uzun yıllar yenilemeye ihtiyaç duyulmayacak. Şehitler Abidesi'ndeki tören alanındaki o rölyef aslına uygun olarak ve aynı şekilde, sağlam olarak yeniden yapılacak. 18 Mart 2023 tarihinde yetiştirilerek, törenlere hazır hale gelmiş olacak." dedi.

İsmail Kaşdemir, Tarihi Alan'da başkanlıklarınca bütün önemli yapıları elden geçirdiklerini hatırlatarak, "Aslına, dokusuna sadık kalarak, tekrar yeniliyoruz. İnşallah burada Tarihi Alan'daki bütün bize emanet olan yapıları, anıtları tabyaları, kaleleri rehabilite ederek, aslına ve dokusuna dokunmadan, orijinalliğini bozmadan yenileyip, ziyarete uygun hale getireceğiz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa Balıkesir'de kamyonun çarpması sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı Balıkesir'de kamyonun çarpması sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi Tören Alanı'ndaki 'Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi' restore ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası "TOKİ sosyal konut projesi" sözleri: Bu kampanya, Türkiye'nin en büyük sosyal atılımı olacaktır
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 18:11:52. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi Tören Alanı'ndaki "Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi" restore ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement