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ÇANAKKALE - Taşımalı eğitim okullarının yemeklerini öğrenciler pişiriyor - Son Dakika

ÇANAKKALE - Taşımalı eğitim okullarının yemeklerini öğrenciler pişiriyor

07.12.2021 11:18

Çanakkale'nin Biga ilçesinde taşımalı sistem kapsamındaki öğrencilerin öğle yemekleri, Mesleki Eğitim Merkezinde hazırlanıyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde taşımalı sistem kapsamındaki öğrencilerin öğle yemekleri, Mesleki Eğitim Merkezinde hazırlanıyor.

Biga Mesleki Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesine bağlı yemek üretim atölyesinde görevli öğrenciler, güne erken başlayıp mutfakta saat 09.00'a kadar yemek pişiriyor.

Hazırlanan yemekler, ilçede taşıma sistemle eğitim gören yaklaşık 1800 öğrencinin okullarına götürülerek teslim ediliyor.

Biga Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Ergün, AA muhabirine, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Mart 2020'den önce taşımalı eğitim sistemiyle hizmet veren okulların öğle yemeklerinin öğretmenevinde hazırlandığını söyledi.

Öğretmenevinin, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle tahliye edilerek yıkılması nedeniyle yemek pişirmek üzere geçen sene temmuz ayına kadar yasal ve fiziki hazırlıkları tamamladıklarını belirten Ergün, 2021-2022 eğitim öğretim yılında bu alanda faaliyete başladıklarını anlattı.

Yemeklerin bir öğretmen, bir aşçı ve 6 öğrenci tarafından pişirildiğini dile getiren Ergün, "3 bin 500-4 bin kişiye yemek çıkarabilecek kapasiteye sahibiz." dedi.

Ergün, gelecek eğitim öğretim yılında ana sınıfı öğrencilerinin beslenmeleri için de yemek hazırlamayı planladıklarını aktardı.

Mutfakta görevli öğrencilerin deneyimli ve başarılı olduğunu vurgulayan Ergün, şöyle devam etti:

"Biz normal öğün yemeğinin yanı sıra aynı zamanda okullarımızın pastane ürünlerini çıkartmak istiyoruz. Yatılı okullarda pansiyonda kalan öğrencilerimizin yemeklerini de çıkartmayı planlıyoruz. Yemeklerin taşınması için iki aracımız iş başında. Sabah 09.00'da ilk araç, 15 dakika sonrası da ikinci araç çıkıyor ve 12.00'de tüm yemekler dağıtılmış oluyor. Termoboxlarımız (yemek taşımada kullanılan büyük kutular) sayesinde 8 saat yemeklerimizi soğutmadan muhafaza edebiliyoruz."

"Öğrencilerimizin gastronomi alanına ilgileri çok fazla"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Selahattin Çetin ise 11'inci sınıf öğrencilerinin 3 ayda gerek doğrama şekilleri gerekse yemek yapma becerisi olarak çok ilerleme kaydettiğini belirtti.

Öğrencilerin 12'nci sınıfı bitirince iyi birer usta olacağına inandığını kaydeden Çetin, "Yılların deneyimli ustası aşçısı İsmail Aşkı ile çok daha iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Öğrencilerimizin gastronomi alanına ilgileri çok fazla. Çırak öğrencilerimiz burada hem eğitiliyor hem de ileride bir meslek öğrenmelerine yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimiz saat 04.00'te gelip 1800 öğrenciye yemek pişiriyor. 26 okula saat 09.00'da yemek pişirilme işi tamamlanıp yola çıkıyor." diye konuştu.

Teknik Müdür Yardımcısı Saffet Deniz, burada eğitim alan öğrencilerin kısmi zamanlı olarak işletmelerde çalıştığını, bu sayede mesleki tecrübe elde ettiklerini bildirdi.

Deniz, sektörün ihtiyacı olan ara eleman ve kalifiye eleman ihtiyacına yönelik "Mesleki eğitime katıl, hayata atıl." anlayışıyla öğrenci yetiştirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

11'inci sınıf öğrencileri Umut Şahin ve Yusuf Sarı da öğrenci arkadaşları için yemek hazırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını anlattı.

Dağıtım yapılan okullardan Safiye Hüseyin Elbi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri ise evlerinde yedikleri yemeklerin kalitesinde hizmet verildiğini aktararak, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

ÇANAKKALE - Taşımalı eğitim okullarının yemeklerini öğrenciler pişiriyor
ÇANAKKALE - Taşımalı eğitim okullarının yemeklerini öğrenciler pişiriyor
ÇANAKKALE - Taşımalı eğitim okullarının yemeklerini öğrenciler pişiriyor
ÇANAKKALE - Taşımalı eğitim okullarının yemeklerini öğrenciler pişiriyor
ÇANAKKALE - Taşımalı eğitim okullarının yemeklerini öğrenciler pişiriyor
ÇANAKKALE - Taşımalı eğitim okullarının yemeklerini öğrenciler pişiriyor
ÇANAKKALE - Taşımalı eğitim okullarının yemeklerini öğrenciler pişiriyor
ÇANAKKALE - Taşımalı eğitim okullarının yemeklerini öğrenciler pişiriyor
ÇANAKKALE - Taşımalı eğitim okullarının yemeklerini öğrenciler pişiriyor

Mesleki Eğitim, Yemek Tarifi, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Taşımalı eğitim okullarının yemeklerini öğrenciler pişiriyor - Son Dakika


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