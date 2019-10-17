Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de terör örgütü PKK/YPG propagandasına 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de terör örgütü PKK/YPG propagandasına 6 gözaltı

Çanakkale'de terör örgütü PKK/YPG propagandasına 6 gözaltı

52 dakika önce

ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de terör örgütü PKK/YPG propagandasına 6 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yaparak, PKK/ YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında HDP'li Çanakkale il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına alırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


Çanakkale, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği
Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi Teslim olan YPG'li teröristten kan donduran ifadeler: Kardeşlerimi keseceklerdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 20:51:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de terör örgütü PKK/YPG propagandasına 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]