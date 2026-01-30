Çanakkale'de Trafik Kısıtlaması Kaldırıldı - Son Dakika
Çanakkale'de Trafik Kısıtlaması Kaldırıldı

30.01.2026 08:30
Olumsuz hava şartları nedeniyle uygulanan kısıtlama saat 08.00 itibarıyla sona erdi.

Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere yönelik getirilen trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

Çanakkale'de dün akşam saat 20.00 itibariyle olumsuz hava şartları nedeniyle motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere yönelik trafiğe çıkış kısıtlaması saat 08.00 itibariyle kaldırıldı.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisini azaltması nedeniyle; 29 Ocak Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla başlatılan motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere yönelik trafiğe çıkış kısıtlaması, bugün saat 08.00 itibarıyla sona ermiştir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Çanakkale'de Trafik Kısıtlaması Kaldırıldı
