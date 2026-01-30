Çanakkale'de Trafik Kısıtlaması Kaldırıldı

Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere yönelik getirilen trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

Çanakkale'de dün akşam saat 20.00 itibariyle olumsuz hava şartları nedeniyle motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere yönelik trafiğe çıkış kısıtlaması saat 08.00 itibariyle kaldırıldı.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisini azaltması nedeniyle; 29 Ocak Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla başlatılan motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere yönelik trafiğe çıkış kısıtlaması, bugün saat 08.00 itibarıyla sona ermiştir" denildi. - ÇANAKKALE