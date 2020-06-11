Çanakkale'de yıldırım düştü, üç inek telef oldu - Son Dakika

Çanakkale'de yıldırım düştü, üç inek telef oldu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde üzerlerine yıldırım isabet eden üç inek telef oldu.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde üzerlerine yıldırım isabet eden üç inek telef oldu.
Olay Elmalı Köyü kırsalında yaşandı. Sabahın erken saatlerde ineklerini otlatmaya çıkaran Rıdvan ile Emin Karaca, yaklaşık bir kilometre gittikten sonra inekleri bırakıp köye geri döndü. Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağıştan kurtulmak isteyen inekler çınar ağacının altına girdi. Bu esnada ağaca yıldırım düştü. 3 inek düşen yıldırım sebebiyle telef oldu. Emin Karaca ineklerin ağacın altında hareketsiz yattığını görünce şaşkına döndü. Karaca hemen durumu jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, ineklerin altında otladıkları çınar ağacına düşen yıldırım sebebiyle telef oldukları belirlendi. İnekler kepçeyle açılan çukura gömüldü. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:32 Kaynak: İHA
Son Dakika Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı