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ÇANAKKALE - Zeytin çekirdekleri kalorifer yakıtı olarak kullanılıyor - Son Dakika

ÇANAKKALE - Zeytin çekirdekleri kalorifer yakıtı olarak kullanılıyor

19.01.2022 11:34

Kuzey Ege'nin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan zeytin, yağ sıkımı sonrası kalan çekirdekleriyle doğaya dost bir ısı kaynağı olarak kullanılıyor.

Kuzey Ege'nin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan zeytin, yağ sıkımı sonrası kalan çekirdekleriyle doğaya dost bir ısı kaynağı olarak kullanılıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde bulunan, Tariş üyesi Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi, günlük 320 ton işleme kapasitesiyle bölge halkına hizmet veriyor.

Yağları sıkılan üreticiler kooperatif bünyesinde bulunan özel krom tanklarda ürünlerini depolama ve istedikleri zaman alma imkanı buluyor.

Kooperatifin sıkım işlemleri sonrası arta kalan çekirdekten de ikinci bir gelir elde ediliyor. Posadan ayrılan zeytin çekirdekleri kalorifer yakıtı olarak kullanılıyor.

Burada 50 kilogramlık çuvallara doldurulan yüksek kalorili zeytin çekirdekleri tonu 1750 liradan alıcıya ulaşıyor. Üründeki kalite nedeniyle sabit alıcıları bulunan zeytin çekirdekleri sezon başlamadan hazırlanan liste ile müşterilere teslim ediliyor.

Küçükkuyu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Zahit Mert, AA muhabirine, bu yılki yağ sıkım hedeflerinin sezon sonuna kadar 5 bin ton olduğunu söyledi.

Mert, günlük 320 ton zeytin işleme kapasitelerinin bulunduğunu belirterek, "Bin ton zeytinden 200-250 kilogram arasında yağ elde ediyoruz. Zeytinin içindeki çekirdeği alıyoruz. Kalanı tekrar pirina fabrikasına satıyoruz. Çekirdeği de yakıt olarak kullanıyoruz." dedi.

"Doğa dostu bir yakıt"

Çekirdeklerin Küçükkuyu, Ayvacık, Ezine, Altınoluk ve bu bölgedeki tüketiciler tarafından kalorifer yakıtı olarak kullanıldığını ifade eden Mert, şöyle devam etti:

"Bu çevrede doğal gaz olmadığı için oldukça önemli bir yakıt maddesi kullanıcılar için. Tonunu 1750 liradan satıyoruz. Zeytin yapraklarını da hayvan yemi olarak römorkunu 200 liradan satıyoruz. Dolayısıyla bu ürünün hiçbir şeyi zayi olmuyor. Talep çok, yetiştiremiyoruz. O yılki ürüne göre sırayla çekirdeklerin dağıtımını yapıyoruz. Kalorisi yüksek ve pislik bırakmıyor. Koku yok, kül bırakmıyor. Çok güzel bir yakıt, doğa dostu. Bütün tüketiciler tarafından tercih ediliyor."

Mert, kooperatiflerinin satış ofislerinde Küçükkuyu bölgesinden toplanan zeytinlerden sıkılan organik yağlar ile Tariş tarafından üretilen diğer ürün çeşitlerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

ÇANAKKALE - Zeytin çekirdekleri kalorifer yakıtı olarak kullanılıyor
ÇANAKKALE - Zeytin çekirdekleri kalorifer yakıtı olarak kullanılıyor
ÇANAKKALE - Zeytin çekirdekleri kalorifer yakıtı olarak kullanılıyor

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DOST Partisi, Çanakkale, Zeytin, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Zeytin çekirdekleri kalorifer yakıtı olarak kullanılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Zeytin çekirdekleri kalorifer yakıtı olarak kullanılıyor - Son Dakika
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