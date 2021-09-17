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'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı - Son Dakika

'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı

17.09.2021 14:33
'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı, System.String[]

ÇANAKKALE Savaşları'nda kahramanlık destanı yazan Mehmetçiğin isim babası Mehmet Çavuş'un hayatını anlatan 'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası, Biga ilçesinde yapıldı.

ÇANAKKALE Savaşları'nda kahramanlık destanı yazan Mehmetçiğin isim babası Mehmet Çavuş'un hayatını anlatan 'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası, Biga ilçesinde yapıldı.

Biga Belediyesi tarafından hazırlanan, yönetmen ve yapımcı Gökhan Tarkan Karaman, Tarih Danışmanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, senarist Cem Fakir ile Belgesel Danışmanı Ömer Arslan ve büyük bir ekip tarafından tamamlanan 'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin Biga galası Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Galaya, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan İsmail Kaşdemir, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Biga Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyeleri, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer, Mehmet Çavuş'u canlandıran oyuncu Orhan Kılıç ilçe protokolü ve bölge halkı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak SMA hastası Ahmet Alp için hazırlanan video izletildi. Katılımcılar telefonlarından bağış yaptı.'ÇANAKKALE'DE DESTAN YAZIYOR'Programda Çanakkale kahramanlarını unutturmayacaklarını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Türk milletinin tarih yolculuğunda abideleşmiş şahsiyetler vardır. Vatanın ve milletin geleceği için görevi düştüğü anda hiçbir adım geri atmadan, vazife aşkıyla vatan, millet ve kutsal değerlere olan bağlılığıyla ölüme giden ve bu uğurda canını ortaya koyan büyük insanlar vardır. İşte Türk milletinin bu tarih yolculuğunda abideleşmiş bir şahsiyet olarak Türk milletinin gönlünde müstesna yeri almış kişilerden biri de Bigalı Mehmet Çavuş'tur. Tabi ki bu milletin bu toprakları yurt yapma, vatan yapma mücadelesinde birçok şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Hala da devam ediyor ve biliyoruz ki bu topraklarda var olmanın en büyük amaçlarından bir tanesi güçlü olmak bir ve beraber olmak ve görev düştüğü anda da hiçbir zaman çekinmeden vazifeye atılmaktır. Mehmet Çavuş da zorlu şartlar altında vazifeye koşuyor. Çanakkale'de destan yazıyor. Çanakkale kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat ödüllendirilmeniz için yazı yazılıyor ve dönemin Genelkurmay Başkanı tarafından da göğsünüze madalya takılıyor. Bigalı Mehmet Çavuş derneğimizi, Bahçeli köyü halkını ve belgeseli sahiplenen Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'a ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çanakkale kahramanlarımızı unutmadığımızı ve çok sevdiğimizi bu çalışmalarla ortaya koyacağız" dedi.'CANLA BAŞLA MÜCADELE'Mehmet Çavuş'un örnek hayatını gelecek nesillere anlatmanın bir vatan görevi olduğunu söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise şöyle konuştu: "Türk tarihinin parlak zafer sayfalarından birisi olan Çanakkale kara ve deniz muharebelerinde düşmanın son teknoloji savaş araçlarına karşı canla başla bir mücadele verildi. Çanakkale destanı, bir milletin değerleriyle ve inancıyla tüm imkansızlıklara rağmen vatan için çarpan yüreğiyle yazıldı. İşte bu tarih sahnesinde Mehmetçiğin isim babası Bigalı Mehmet Çavuşumuz da silah arkadaşlarıyla birlikte düşman askerine karşı omuz omuza çarpışarak Seddülbahir Kalesi'nde eşine az rastlanır bir ölüm kalım mücadelesi verdi. Savaş yıllarında olsun sonrasında olsun kahramanımızın yaşamı ise büyük bir yokluk, zorluk ve fedakarlık içinde geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gümüş saat ve tabakayla ödüllendirdiği, Enver Paşa'nın imtiyaz madalyası taktığı kahramanımız, kıymetlimiz 'Bir yürek bir de kürek yeter' diyerek istihkam küreği ve taşla düşmanı püskürtecek kadar cesur, çarpışmada yaralanıp tedavisinin ardından hava değişimi için gittiği köyünde 'Arkadaşlarım cephede savaşırken ben burada yatamam' diyecek kadar fedakar, savaştan sonra kendisine teklif edilen maddi yardımlara 'Ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım' diyecek kadar da vatansever ve adanmış bir ruhtur. Bu örnek hayatı gelecek nesillere anlatmanın ve her Bigalının hatırlamasının değerli bir görev olduğuna inandık. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur anlayışıyla bizler geçmişimizi unutmayacak ve unutturmayacağız dedik. Mehmet Çavuşumuzun bu kahramanlığını ve örnek hayatını gelecek nesillere aktarmak, günümüzde onu daha iyi anlamak ve anlatmak için Biga Belediyesi olarak çalışmalar başlattık. Bugün bu belgesel ortaya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Konuşmaların ardından, 'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin gösterimi yapıldı. Belgesel gösterimi sonrasında hediye ve çiçek takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi. Katılımcılar, filmde Mehmet Çavuş'u canlandıran oyuncu Orhan Kılıç ile fotoğraf çektirdi. Biga Belediyesi tarafından basımı gerçekleşen ve galada davetlilere hediye edilen Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş kitabı da yazarı Ömer Arslan tarafından imzalandı.


'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı
'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı
'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı
'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı
'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı

Bigalı Mehmet Çavuş, Çanakkale, Türk, Biga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Biga'da yapıldı - Son Dakika
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