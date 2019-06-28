Son Dakika Haberleri: Çanakkale için sağanak uyarısı
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Çanakkale için sağanak uyarısı

1 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde, gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:25 Kaynak: AA
Lapseki, Gelibolu, Çanakkale, Ekonomi
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