ÇANAKKALE MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 40 GÖZALTI - Son Dakika
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ÇANAKKALE MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 40 GÖZALTI

17.05.2022 23:32

ÇANAKKALE merkezli 3 ilde, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE merkezli 3 ilde, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 'Narkolina' adı verilen operasyon düzenledi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin yanı sıra İstanbul ve Edirne'nin Keşan ilçesinde eş zamanlı olarak saat 07.00'de başlatılan operasyonda 150 personel ile 6 narkotik köpeği yer aldı. Polis ekipleri, 6 ay süren teknik takip sonucu tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÇANAKKALE MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 40 GÖZALTI
ÇANAKKALE MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 40 GÖZALTI
ÇANAKKALE MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 40 GÖZALTI
ÇANAKKALE MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 40 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ÇANAKKALE MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 40 GÖZALTI - Son Dakika


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