Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.

Bölgede dünden bu yana devam eden ve saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye ulaşan fırtına ile kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla iki ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda 8 Ocak çarşamba günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Engelli ve hamile kamu personeli de bir gün idari izinli sayılacak.