Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'nın istikrar ve güvenliği için Türkiye'nin yeri aşikâr. Bu rolümüzü küresel tahıl krizinin çözümünde öncü olarak bir...

Kaynak: AA

Muzaffer Özdemir, Çanakkale, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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