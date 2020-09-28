'Çanakkale Ruhu'nu gelecek kuşaklara taşıyacak iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

'Çanakkale Ruhu'nu gelecek kuşaklara taşıyacak iş birliği protokolü imzalandı
, ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında, Çanakkale Muharebeleri'ndeki kahramanlıkları geleceğin teminatı çoçuklara aktarmak amacıyla 'Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme Çalışması İş Birliği Protokolü' imzalandı.
, ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu
Tarihi Alan Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında, Çanakkale
Muharebeleri'ndeki kahramanlıkları geleceğin teminatı çoçuklara aktarmak amacıyla 'Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme Çalışması İş Birliği Protokolü' imzalandı.
Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun, Mehmetçiğin hatırasının, inancın, cesaretin ve azmin manevi mirasının kuşaktan kuşağa yaşatılması, her neslin bu kutsal maziden beslenerek büyümesi adına faaliyetler yürüten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, yeni bir projeye daha imza attı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Çanakkale Muharebeleri'ndeki kahramanlıkları geleceğin teminatı çoçuklara aktarmak amacıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenle, 'Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme Çalışması İş Birliği Protokolü'nü imzaladı. Protokolün amacının, Çanakkale Ruhu'nu her zaman diri tutup gelecek kuşaklara aktarmak olduğu belirtildi. İmzalanan protokol kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Tarihi Alan Başkanlığı arasında bilgi ve belge paylaşımı artırılacak, teknik iş birliği geliştirilecek, bölgenin tarihi, kültürel ve manevi değerleri gelecek kuşaklara aktarılacak.
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