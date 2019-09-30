Son Dakika Haberleri: Çanakkale sahilinde bulunan cesedin kimliği belirlendi
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Çanakkale sahilinde bulunan cesedin kimliği belirlendi

34 dakika önce

Çanakkale'de sahilde bulunan cesedin, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yusuf Şahin'e ait olduğu belirlendi.

Çanakkale sahilinde bulunan cesedin kimliği belirlendi, System.String[]

Çanakkale'de sahilde bulunan cesedin, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yusuf Şahin'e ait olduğu belirlendi.

Merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde dün vatandaşlar ve balıkçılar tarafından sudan çıkarılan cesede, Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı.

Otopside cesedin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümüne birkaç gün önce kayıt yaptıran Yusuf Şahin'e ait olduğu anlaşıldı.

Ceset, gencin Mersin'den gelen ailesine teslim edildi.

Gencin kesin ölüm nedeninin tespiti için polis tarafından kaldığı yurt ile cep telefonu inceleniyor.

Yusuf Şahin, Çanakkale, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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