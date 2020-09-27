"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Iğdırlılarla buluştu - Son Dakika

- "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Iğdırlılarla buluştu

IĞDIR - Çanakkale Savaşından kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Iğdırlılarla buluştu.

Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarına gelen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" ziyarete açıldı. İçinde Çanakkale Savaşı ile ilgili fotoğrafların ve çeşitli görsel materyallerin yer aldığı müzede çeşitli videolarla da tanıtımlar yapılıyor. Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaret eden vatandaşları da duygulandırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" 26 Eylülde Iğdır'da 27 Eylülde ise Iğdır Tuzluca ilçesinde olacak.

Çanakkale, deyince duyduğumuz saygı İlk günkü gibi sıcak, ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen Vahaf Gül, " Çanakkale savaşında birçok kaybımız oldu ama yine kazandık. Burada eskiye gidip eskileri anlayabiliyorum" dedi.

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" girişinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı. Gün boyu açık olan müze, 27 Eylülde Iğdır Tuzluca ilçesinde olup 12: 00-21: 00 saatleri arasında vatandaşlara ücretsiz bir şekilde açık olacak.