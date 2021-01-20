Çanakkale Savaşları'nın tarih hafızası - Son Dakika

Çanakkale Savaşları'nın tarih hafızası

20.01.2021 17:26
Çanakkale Savaşları'nın tarih hafızası, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, kent merkezindeki eski Sahil Sıhhiye Binası'nın restore edilmesiyle oluşturulan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesinin bu yıl açılması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, kent merkezindeki eski Sahil Sıhhiye Binası'nın restore edilmesiyle oluşturulan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesinin bu yıl açılması planlanıyor.

Restorasyon projesi kapsamında, altyapı çalışmaları ve çevre düzenleme ihalesi sonrası bina bölümündeki uygulamalar tamamlandı.

Araştırma merkezi ve kütüphane olarak kullanılacak binada, su yalıtımı ve nem gibi altyapı sorunları giderilerek ısıtma ve soğutma sistemleri gerçekleştirildi.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu merkezle, Çanakkale Savaşları'na ilişkin yazılı, görsel ve işitsel bilgi, belge ve dokümanların tespit ve temin edilmesi, bunları yabancı ülke kaynakları ile entegre biçimde araştırmacıların erişimine uygun hale getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Kaşdemir, bu kapsamda savaşlarla ile ilgili günümüze dek yayınlanmış dokümanların temin edilmesi suretiyle Osmanlı Türkçesi, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerindeki 5 binin üzerinde kaynak ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde Çanakkale'ye ilişkin arşiv belgelerinin Alan Başkanlığına kazandırıldığını anlattı.

Merkezin kurulmasıyla, eski Sahil Sıhhiye Binası'nın Tarihi Alan Başkanlığına tahsis edildiğini aktaran Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çanakkale'nin merkezinde bulunan ve sahilde en güzel konumda olan tarihi binalardan biri Tarihi Alan Başkanlığımız tarafından restore edilerek, Türkiye'de Çanakkale'ye dair yapılacak araştırmalarda bir merkez olmak üzere Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi olarak işlevlendirilecek. Bu tarihi yapı zaten geçmişi itibarıyla da çok prestijli ve özelliği olan bir binaydı. Tabii ki zaman içinde gerek kullanıma bağlı olmak üzere gerekse doğal sebepler yüzünden birtakım tahribata uğramıştı. Biz burayı restore edip yeni işleve uygun hale getirmek için çok özgün bir çalışma yaptık. Ortaya çıkan eser de binanın hem dış görünüşüyle fiziki olarak hem de içindeki işlevleriyle Çanakkale'nin en müstesna en güzel binalarından, merkezlerinden biri olacak."

Kaşdemir, merkezin Çanakkale Savaşları ile ilgili araştırma yapmak isteyen herkesin başvurmak isteyeceği bir yer haline geleceğini vurguladı.

Ellerinde çok önemli koleksiyonlar bulunduğunu ifade eden Kaşdemir, "Bugüne kadar çok az kişinin elinde olan arşivleri toparladık. Alan Başkanlığı olarak araştırmacıların, ilgililerin hizmetine sunacağız. Aynı zamanda bu kütüphane ve arşivleri, kitapları dijitalleştirdik. İsteyen gelip burada dijital çalışma yapabilecek, isteyen bulunduğu mekandan buraya erişebilecek ve bizden belge ve bilgi istediği zamanda biz de bunları temin edeceğiz, onlara vereceğiz." dedi.

"Güzel bir mekanda tarihte yolculuğa çıkmış olacaklar"

İsmail Kaşdemir, merkezin birçok farklı alanı bir araya toplayan özelliği barındıracağına dikkati çekti.

Binanın alt katında sanat atölyeleri, üst katında ise araştırmacıların kullanacağı alanların bulunacağını bildiren Kaşdemir, şunları kaydetti: "Buraya çocuklar, sanatseverler gelip çalışma yapacaklar, sergi açacaklar. Çanakkale'nin merkezinde hem kitap okumak hem araştırma yapmak hem sanatsal çalışma yapmak isteyenler için ulaşımı kolay, tarihi dokusuyla, fiziki güzelliğiyle çok özel bir bina kazandırıyoruz. Tabii bunun içinde bir kafemiz de olacak. Nasıl ki modern müzeler ziyaretçilerine hem tarihi bilgiler verirken hem de zaman geçirebilecekleri, ferahlayabilecekleri, sohbet edebilecekleri mekanlar olarak hizmet sunuyor, burayı da öyle tasarlıyoruz. Yani bir taraftan kahvesini yudumlarken sohbetini yaparken, bir taraftan da çıkıp araştırmasını yapacak, kitabını okuyacak. Çanakkale'nin merkezinde, sahilde, kordonda güzel bir mekanda tarihte yolculuğa çıkmış olacaklar. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesini bu yıl bitirip hizmete açmayı planlıyoruz. Burası bittiğinde inşallah Çanakkale'ye gelen herkesin dışarıdan görüp merak ettiği bu güzel bina, içeri girdikten sonra daha çok insanları bağlayan, dolu dolu zaman geçirilen, bilgi elde edilen, kitap okunan, özel koleksiyonların, arşiv belgelerinin olduğu hatta bunları görünce insanların şaşıracağı bir mekan haline gelecek."

Çanakkale Savaşları'nın tarih hafızası

İsmail Kaşdemir, Restorasyon, Çanakkale, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Çanakkale Savaşları'nın tarih hafızası - Son Dakika Magazin


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