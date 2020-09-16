Çanakkale Valisi Aktaş'tan esnaf ziyareti - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ahilik Haftası dolayısıyla kentteki esnafları ziyaret etti.

Aktaş, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası kapsamında Hacı Yahya Sokak ve Aynalı Çeşme Sokak'ta bulunan esnafları ziyaret etti.

İl Ticaret Müdürü Hakan Tuncerli, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ve Çanakkale Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İbrahim Ejder'in de bulunduğu ziyarette Vali Aktaş, Çanakkale esnafı ile bir süre sohbet edip haftalarını kutlayarak hayırlı işler, bol kazançlar temennisinde bulundu.

İlhami Aktaş'ı iş yerlerinde görmekten memnun olduklarını dile getiren esnaflar, yapmış olduğu bu ziyaretler için kendilerine teşekkür etti.