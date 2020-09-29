Çanakkale Valisi İlhami Aktaş balıkçılarla birlikte ağ çekti - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş balıkçılarla birlikte ağ çekti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1 Eylül'de sona eren denizlerde av yasağı sonrası bölgedeki balıkçılarla denize açıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş balıkçılarla birlikte ağ çekti, System.String[]

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1 Eylül'de sona eren denizlerde av yasağı sonrası bölgedeki balıkçılarla denize açıldı.

Vali Aktaş, Kumkale Balıkçı Barınağı Limanı'nda bulunan 30 metrelik "Çalı Balıkçılık" isimli gırgır teknesiyle Ege Denizi'ne doğru açılarak balık avına katıldı.

Tekne personeliyle görüşen İlhami Aktaş daha sonra kaptan köşküne çıkıp teknenin kaptanı ve reisleri Nadir Karabiber, Naci Karabiber ve Hasan Karabiber'den devam eden av sezonu hakkında bilgi aldı.

Balıkçıların istek ve taleplerini dinleyip balık ve balıkçılık hakkında bilgi alan ve gırgır av operasyonunu izleyen Vali Aktaş, balıkçılarla birlikte ağ çekti.

Yeni kanun ile beraber denizlerde balıkçılığın daha sürdürülebilir yapıldığını, denetimlerin Bakanlık görevlileri tarafından ara verilmeden devam ettiğini belirten İlhami Aktaş, balıkçılardan denizleri korumalarını, denizlerdeki bereketin arttırılması için kurallara ve yasaklara uyulması gerektiğini vurguladı.

Bol ve bereketli balık avının ardından Aktaş, "Halkımıza taze ve güzel balıkları yedirmek için çalışan tüm balıkçılarımıza tebrik ediyor bol ürünlü, bereketli bir sezonun yaşanmasını temenni ediyorum." dedi.

Vali Aktaş'a Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran, Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Valisi İlhami Aktaş balıkçılarla birlikte ağ çekti - Son Dakika

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