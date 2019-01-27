Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığından İstifa Etti (Arşiv) (2)
1 saat önce
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: "Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi,
CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
: "Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım."
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:53 Kaynak: DHA
CHP İstanbul İl Başkanı İstifa Etti
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